Четверо мурманчан получили максимальный балл за ЕГЭ по химии и истории

19 Июня 2018 года, 10:50

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Стали известны результаты ЕГЭ по химии и истории за основной период 2018 года.

Отмечается прирост доли высокобальных работ экзамена по химии, их количество возросло на 6,85%. Трое выпускников Мурманской области смогли набрать по предмету высший балл, ими стали: Александр Синица – выпускник мурманской гимназии №2, Антон Маляревич – выпускник школы №22 города Оленегорска и кандалакшанин Иван Исаков – выпускник школы №10.

По истории 100 баллов посчастливилось набрать выпускнице североморской гимназии №1 Анне Нитюк.

Выпускники Мурманской области всегда набирают хорошие баллы на экзамене. Сегодня в регионе уже 6 стобалльных работ по информатике, истории, географии и химии.

На этой неделе учащимся предстоит сдать экзамены по иностранным языкам (письменная часть), биологии, литературе и физике.

А уже с 22 июня стартуют резервные дни для сдачи всех предметов, ЕГЭ по которым проводился в основной срок в один и тот же день, а также те, кто пропустил экзамены по уважительной причине, подтвержденной документально.