Министр образования Наталия Карпенко уходит в отставку

20 Июня 2018 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — Министр образования Мурманской области Наталия Карпенко уходит в отставку. Об этом «Би-порту» сообщили в областной администрации.

Наталия Карпенко возглавила ведомство в 2013 году. До этого на протяжении четырёх лет она курировала вопросы образования в Мурманске, руководит профильным комитетом. Как стало известно агентству, Карпенко написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Вместе с ней в отставку уходит её первый заместитель Ирина Ковшира также в связи с проблемами со здоровьем. Ожидается, что в рамках предстоящего заседания правительства ей будет вручена почётная грамота.