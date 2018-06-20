Стали известны школы Мурманской области с низким качеством образования

20 Июня 2018 года, 15:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области подведены итоги конкурса на получение грантов на реализацию программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. В 2018 году в конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных организаций из шести муниципальных образований Мурманской области.

По итогам конкурса победителями признаны: Кадетская школа города Мурманск, школа №289 Заозёрска, школа №2 Мончегорска, туломская общеобразовательная школа и школа №11 Зареченска.

Победители получат гранты на реализацию программ повышения качества образования в размере 353,4 тысячи рублей каждый.