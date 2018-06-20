Литературная премия губернатора области присуждена трём мурманчанам

20 Июня 2018 года, 15:52

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - По решению конкурсной комиссии по присуждению литературной премии Губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. Подстаницкого трём мурманчанам будет произведена выплата денежного вознаграждения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проведёт торжественное вручение литературной премии Губернатора в нумерациях «Проза» Ивану Чернышёву, «Поэзия» Павлу Быченкову и Елене Ивановой.

Номинацию «Драматургия» участники конкурса оставили без внимания, поэтому и премия в данной категории не вручалась.