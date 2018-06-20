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Максим Шишаев:

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

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Главная » Образование » В Мурманске появится научно-методический центр «Хакатон-старт»
 
 
 
 
21 Июня 2018 года, 10:04

В Мурманске появится научно-методический центр «Хакатон-старт»


МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ — В стенах Мурманского арктического государственного университета, начиная с сентября текущего года, начнет работу научно-методический центр «Хакатон-старт». Он будет функционировать на базе факультета математики, экономики и информационных технологий и школы развития «Академия успеха». В его ряды смогут вступить все желающие школьники, начиная с 7 класса.

Научно-методический центр «Хакатон-старт» направлен на разработку и реализацию принципиально новой образовательной технологии подготовки талантливых обучающихся Мурманска и области к участию в Олимпиаде НТИ (Национальной технологической инициативы) по предметным профилям «Большие данные и машинное обучение» и «Автоматизированные транспортные системы» (физика, информатика, математика).

Организаторы центра намерены проводить отбор участников среди учащихся школ, которые имеют на то желание и предрасположенность к данному виду деятельности. В ходе отбора будут учитываться предметная и психологическая подготовки.

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Специалисты научно-методического центра «Хакатон-старт» также надеются на участие и вовлечение в подготовительный процесс своих коллег из Мурманского государственного технического университета.

Обучение в центре «Хакатон-старт» будет осуществляться ведущими преподавателями кафедры математики, физики и информационных технологий МАГУ и приглашенными специалистами в области информационных технологий. Также в работе центра будут задействованы специализированные университетские лаборатории и компьютерные классы, оснащённые современным оборудованием и программным обеспечением.

Одной из основных задач, которые ставят перед собой организаторы центра, является индивидуализация подготовки школьников к олимпиадам. Например, если ребёнок склонен только к программированию, то специалистам будет необходимо найти таких же узконаправленных ребят в других сферах и обьединить в команду, которую возглавит лидер.

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