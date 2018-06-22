Защита выпускных квалификационных работ в педагогическом колледже

22 Июня 2018 года, 16:32

МУРМАНСК/ 22 июня - В Мурманском педагогическом колледже началась итоговая государственная аттестация студентов выпускных групп, которая проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.

Первыми среди студентов очного отделения сегодня к итоговой аттестации приступили студенты групп школьного отделения специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Туризм».

Как рассказали сегодня в экзаменационной комиссии, выпускники защитили свои дипломные работы успешно, многие получили отличные оценки. Члены государственных аттестационных комиссий отметили хорошие знания студентов, высокий уровень подготовки по своим специальностям, владение материалом и грамотные ответы.

Так, выпускники, получившие образование по специальности «Преподавание в начальных классах», в своих работах рассматривали вопросы формирования экологической культуры младших школьников, читательского интереса, мотивационно-ценностного отношения к занятию спортом, развития информационной грамотности, другие актуальные проблемы обучения.

Экзаменационная комиссия, оценивавшая выпускные квалификационные работы студентов специальности «Туризм», также отметила их разностороннюю и интересную тематику. Они были посвящены развитию туристического бренда Мурманской области, анализу индустрии гостеприимства, организации различных туров, событийному туризму на основе традиций коренного народа региона.

Исследования выпускников имеют практическую направленность и могут быть использованы в работе в соответствующих отраслях, подчеркнули в комиссиях. Всё это свидетельствует о готовности выпускников колледжа к выполнению тех задач, которые появятся перед ними в предстоящей профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация завершится в Мурманском педагогическом колледже 27 июня.