Прокуратура нашла повреждения на заборах вокруг образовательных учреждений Кольского района

25 Июня 2018 года, 10:35

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку соблюдения законодательства об образовании и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с правилами и нормативами СанПиН территория образовательного учреждения должна быть ограждена забором.

В ходе проверки установлено, что ограждение территории МОУ Мурмашинская СОШ №1 повреждено и фактически не может ограничивать посторонним лицам вход на территорию. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МДОУ детский сад №9 в городском поселении Кильдинстрой. По результатам проверки в адрес директора школы и заведующего детским садом внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Фото: Артём Сухинский