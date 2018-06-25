В центральной детской библиотеке Полярных Зорь пройдёт детский праздник

25 Июня 2018 года, 10:45

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - В Центральной детской библиотеке Полярные Зорь пройдёт мероприятие «Лето – праздник каждый день».

25 июня в 11:00 юным северянам будет показана занимательная презентация, а также проведена интересная беседа, в ходе которой её участники узнают о том, когда и зачем стали устраивать праздники, какое значение они имеют для людей, выяснят историю появления и изменения некоторых из них.

Особенно увлекательной будет информация о проведении необычных летних праздников на Руси. Кроме того, дети познакомятся со знаменательными датами других стран.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки организуют для школьников программу «Весёлое путешествие по стране Безопасность», которая позволит им изучить правила поведения дома, на улице, в лесу.

Кроме того, для детей заготовлен ряд конкурсов, которые помогут им надёжно усвоить полученную информацию и подружиться друг с другом.