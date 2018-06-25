Приемная кампания в апатитском филиале МАГУ: перспективные специальности для выпускников школ и колледжей

25 Июня 2018 года, 15:35

Уважаемые выпускники школ, колледжей и вузов! Приглашаем вас получить высшее образование в первом опорном вузе Арктической зоны РФ — в филиале МАГУ в г. Апатиты. Качественное образование, сотрудничество с крупнейшими организациями и предприятиями региона, большие стипендии, а также сильная социальная политика – главные приоритеты университета.

В филиале можно получить высшее образование в очной и заочной форме по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Прием проводится как на бюджетные, так и на платные места. В 2018 году филиал располагает 135 бюджетными местами. 95 мест выделено на направления подготовки бакалавриата, 30 – на направления подготовки специалитета, 10 – на магистратуру.

Выпускникам 11 классов и колледжей мы предлагаем поступать на следующие направления подготовки и специальности:

Горное дело (специалитет)

Геология (бакалавриат)

Техническая физика (бакалавриат)

Информационные системы и технологии (бакалавриат)

Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат)

Ядерная энергетика и теплофизика (бакалавриат)

Экономика (бакалавриат)

Социология (бакалавриат)

Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)

Выпускников вузов мы будем рады видеть в магистратуре. Филиал реализует 2 магистерские программы по направлениям:

Биология

Техническая физика

Также в настоящее время филиал ведет прием документов на заочную форму обучения по востребованным направлениям подготовки и специальностям технического и экономического профилей.

На базе филиала действует Центр дополнительного образования, который предлагает всем желающим пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку по широкому перечню программ дополнительного профессионального образования.

Любую дополнительную информацию по образовательным услугам и поступлению в филиал МАГУ в г. Апатиты вы можете получить в приемной комиссии и в центре дополнительного образования.

Приемная комиссия работает по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 29.

Телефоны для справок: 8 (815-55) 66-220, 8 (964) 687-00-05 – приемная комиссия, 8 (964) 687-01-00 – Центр дополнительного образования.

E-mail адреса: priem@arcticsu.ru – приемная комиссия;

cdo@arcticsu.ru – по вопросам дополнительного образования.