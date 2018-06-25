В МАГУ продолжается приемная кампания очной формы обучения

25 Июня 2018 года, 16:00

В Мурманском арктическом государственном университете 20 июня стартовала приемная кампания очной формы обучения.

Документы на обучение по программам бакалавриата и специалитета можно подать до 26 июля, по программам магистратуры – до 18 августа.

Прием документов от выпускников колледжей и иностранных граждан, не имеющих результатов ЕГЭ, происходит до 10 июля.

Приемная комиссия также приглашает выпускников 9 классов поступить в Колледж МАГУ.

Документы, направленные абитуриентом по почте (в том числе электронной), принимаются при их поступлении не позднее, чем в указанные сроки, и рассматриваются только в случае правильного их оформления.

По вопросам поступления можно обращаться в Приёмную комиссию МАГУ по адресу: 183720, Мурманск, ул. Егорова, д. 15, каб. 202, телефон (8152) 21-39-52, 21-38-00.

С подробной информацией по приемной кампании можно ознакомиться на сайте МАГУ.