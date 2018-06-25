Сочинение мурманского школьника отметила министр просвещения РФ

25 Июня 2018 года, 16:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – В субботу, 23 июня, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». Победители из всех 11 регионов Северо-Западного федерального округа выпускники 11 классов приехали в Северную столицу вместе со своими педагогами. В торжественной обстановке победителям конкурса и их педагогам вручили дипломы, памятные подарки, пригласительные билеты на праздник выпускников «Алые паруса». Ранее сообщалось о заслугах учеников Мурманской области в конкурсе.

На церемонии награждения присутствовали представители Мурманской области - выпускник 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманска «Гимназия № 6» Владимир Зима и его педагог, Ирина Хлуг, учитель русского языка и литературы. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева обратила отдельное внимание на сочинение школьника из Мурманска, который присутствовал в зале.

«Володя написал о том, что семь лет назад переехал в Мурманск из Казахстана. Ему 12 лет, он оказался в новой среде, пишет, что встретил новых друзей и благодарит школу. Что прозвучало очень правильно, – слова о том, что он русский по рождению, российский гражданин, благодарен той части жизни, которую провёл в Казахстане. В конце он пишет, что, формируясь как человек, как гражданин России, он уважает своё прошлое. Так и мы не можем отказаться ни от одной страницы своего прошлого, которое мы должны беречь, – резюмировала министр.