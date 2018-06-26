Выпускники Полярных Зорь участвуют в конкурсе «Школы Росатома» на получение 1 миллиона рублей

26 Июня 2018 года, 12:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — В Полярных Зорях 23 июня состоялся общегородской вечерний бал для 84 выпускников города, 11 из которых окончили школу с золотыми медалями и получили аттестаты с отличием. Этот вечер, прошедший на центральной площади Полярных Зорь и в городском Дворце культуры, завершил цикл мероприятий «Школы Росатома» в 2017-2018 учебном году «Двери нашего предприятия открыты для молодых перспективных кадров, умных и талантливых выпускников, которые готовы с честью и достоинством носить звание работника атомной промышленности», - отметил в своей речи директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Глава города энергетиков Максим Пухов акцентировал внимание на значимости проекта «Школа Росатома» для города.

«Всего слушателями «Школы Росатома» на сегодняшний день являются 230 юных полярнозоринцев с 7 по 11 классы, - заметил он. - Ежегодно 80% участников проекта поступают в лучшие профильные вузы страны на технические специальности. Безусловно, это предоставляет нашему городу и каждому юному полярнозоринцу огромные возможности. Не стоит бояться их реализовывать», - сказал мэр города.

Благодаря поддержке ГК «Росатом» город Полярные Зори стал одним из 19 участников конкурса на лучший выпускной вечер для вчерашних 11-классников и их родителей. В случае победы город получит грант проекта «Школы Росатома» в размере 1 миллиона рублей. На эти средства в Полярных Зорях будет проведён общегородской День Знаний 1 сентября 2018 года.