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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Выпускники Полярных Зорь участвуют в конкурсе «Школы Росатома» на получение 1 миллиона рублей
 
 
 
 
26 Июня 2018 года, 12:40

Выпускники Полярных Зорь участвуют в конкурсе «Школы Росатома» на получение 1 миллиона рублей


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — В Полярных Зорях 23 июня состоялся общегородской вечерний бал для 84 выпускников города, 11 из которых окончили школу с золотыми медалями и получили аттестаты с отличием. Этот вечер, прошедший на центральной площади Полярных Зорь и в городском Дворце культуры, завершил цикл мероприятий «Школы Росатома» в 2017-2018 учебном году «Двери нашего предприятия открыты для молодых перспективных кадров, умных и талантливых выпускников, которые готовы с честью и достоинством носить звание работника атомной промышленности», - отметил в своей речи директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Глава города энергетиков Максим Пухов акцентировал внимание на значимости проекта «Школа Росатома» для города.

«Всего слушателями «Школы Росатома» на сегодняшний день являются 230 юных полярнозоринцев с 7 по 11 классы, - заметил он. - Ежегодно 80% участников проекта поступают в лучшие профильные вузы страны на технические специальности. Безусловно, это предоставляет нашему городу и каждому юному полярнозоринцу огромные возможности. Не стоит бояться их реализовывать», - сказал мэр города.

Благодаря поддержке ГК «Росатом» город Полярные Зори стал одним из 19 участников конкурса на лучший выпускной вечер для вчерашних 11-классников и их родителей. В случае победы город получит грант проекта «Школы Росатома» в размере 1 миллиона рублей. На эти средства в Полярных Зорях будет проведён общегородской День Знаний 1 сентября 2018 года.

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