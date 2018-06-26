Школьники из Мурманска примут участие в тамбовской Спартакиаде

26 Июня 2018 года, 13:15

ТАМБОВ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманские школьники поедут на Всероссийский финал Спартакиады молодёжи России, проходящий в Тамбове.

Юным северянам предстоит побороться за призовые места как в личных, так и в командных соревнованиях. Всего в Спартакиаде примут участие школьники из 54 регионов страны.

В программу Спартакиады включены соревнования по плаванию, легкой атлетике, стрельбе из пневматического оружия, военная подготовка и выполнение норм ГТО. Возраст участников - от 14 до 17 лет.

Организаторы соревнований отмечают, что спортивная инфраструктура Тамбова позволяет принимать такие крупные соревнования, а опыт в проведении турниров межрегионального и всероссийского ранга говорит о возможности проведения Спартакиады на высоком организационном уровне.