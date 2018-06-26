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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Оздоровительный лагерь в Мурмашах посетит передвижная детская библиотека
 
 
 
 
26 Июня 2018 года, 14:50

Оздоровительный лагерь в Мурмашах посетит передвижная детская библиотека


МУРМАШИ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Оздоровительный лагерь школы посёлка Мурмаши посетит передвижная детская библиотека с подготовленной игровой развлекательной программой «Славься, Мурманская область».

Программа, посвящённая 80-летию Мурманской области, представляет собой виртуальное путешествие по отдалённым уголкам области для юных северян. Это поможет ребятам вспомнить необычные города и поселки Кольского Севера: Кировск известен зимними видами спорта, Североморск является городом военных моряков, Оленегорск знаменит своими многочисленными памятниками оленям, Апатиты считают наукоградом.

Финальным этапом программы для отдыхающих станет увлекательное путешествие в столице Кольского Заполярья – городе Мурманске. По пути следования дети примут участие в веселых играх конкурсах, эстафетах, зажигательных танцах.

Наиболее интересным моментом программы для ребят станет возможность познакомиться с рукотворными книгами из фонда Музея детской рукописной книги библиотеки в номинации «Мой мачтовый город».

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