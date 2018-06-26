Оздоровительный лагерь в Мурмашах посетит передвижная детская библиотека

МУРМАШИ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Оздоровительный лагерь школы посёлка Мурмаши посетит передвижная детская библиотека с подготовленной игровой развлекательной программой «Славься, Мурманская область».
Программа, посвящённая 80-летию Мурманской области, представляет собой виртуальное путешествие по отдалённым уголкам области для юных северян. Это поможет ребятам вспомнить необычные города и поселки Кольского Севера: Кировск известен зимними видами спорта, Североморск является городом военных моряков, Оленегорск знаменит своими многочисленными памятниками оленям, Апатиты считают наукоградом.
Финальным этапом программы для отдыхающих станет увлекательное путешествие в столице Кольского Заполярья – городе Мурманске. По пути следования дети примут участие в веселых играх конкурсах, эстафетах, зажигательных танцах.
Наиболее интересным моментом программы для ребят станет возможность познакомиться с рукотворными книгами из фонда Музея детской рукописной книги библиотеки в номинации «Мой мачтовый город».