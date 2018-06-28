Прокуратура добилась постройки трёх детских садов в Североморске

28 Июня 2018 года, 12:52

СЕВЕРОМОРСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Прокурор Североморска обратился в суд с иском в связи с нарушением прав детей на получение дошкольного образования. Установлено, что в 2012 году свыше тысячи детей состояли в очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях. Решением суда удовлетворён иск к администрации ЗАТО Североморск о возложении обязанности обеспечить предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. Этого можно добиться путём увеличения количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и увеличения мест в существующих детских садах.

В ходе исполнения решения суда после вмешательства прокуратуры построены и введены в эксплуатацию три новых детских сада общей вместимостью 580 мест. К началу нового учебного года актуальная очередь на предоставление места в детских садах на территории ЗАТО Североморск будет ликвидирована. Решение суда исполнено в полном объеме, нарушения закона устранены.