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Главная » Образование » Специалисты Колэнерго провели урок электробезопасности в детском летнем лагере
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 13:55

Специалисты Колэнерго провели урок электробезопасности в детском летнем лагере


МУРМАШИ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Представители Молодежного совета и отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») провели урок электробезопасности в детском летнем лагере, организованном при мурмашинском санатории «Лапландия».

В уроке приняли участие двадцать детей в возрасте 8-10 лет из городов и поселков Мурманской области.

Юным северянам напомнили основные правила обращения с электричеством в быту, предупредили о том, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать предметы на линии электропередачи, заниматься рыбной ловлей непосредственно рядом с ЛЭП. Ребятам также рассказали о том, как правильно вести себя во время грозы.

Отдельно внимание детей было обращено на важность энергосбережения.

В качестве наглядной агитации представители энергокомпании вручили детям тетради с правилами электробезопасности и памятки «Электробезопасное селфи».

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях и лагерях отдыха Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

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