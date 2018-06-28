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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Образование » Работники мурманской «научки» приняли участие в Международном форуме «Крым-2018»
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 17:51

Работники мурманской «научки» приняли участие в Международном форуме «Крым-2018»


КРЫМ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В четвертый раз в Крыму на профессиональный форум «Крым-2018» «Книга. Культура. Образование. Инновации» собрались специалисты библиотечного дела, образовательной и информационной сферы России. Форум проходил в городе Судак, Республика Крым. Главный организатор форума – Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ключевая тема Форума – место библиотеки и ее миссия в современной информационной и образовательной среде. Специалисты Мурманской областной научной библиотеки приняли участие в форуме.

Специальным мероприятием стал День национальных библиотек России – Российской государственной библиотеки и Российской Национальной библиотеки, где была представлена их образовательная, международная и просветительская деятельность. Вопросы создания безбарьерной среды библиотек обсуждались в рамках семинара «Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности» и дискуссионной площадки «Безбарьерное общее пространство – новые горизонты сотрудничества».

Значительное место на заседаниях Форума уделялось электронным библиотекам и онлайновым ресурсам, вопросам библиотечной инноватики и управления качеством, теме библиотечных волонтеров. Обсуждались проблемы чтения и информационной грамотности детей и юношества: в рамках этого состоялся круглый стол «Что и как читают дети и молодежь: исследования и проектная деятельность библиотек».

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