Работники мурманской «научки» приняли участие в Международном форуме «Крым-2018»

28 Июня 2018 года, 17:51

КРЫМ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В четвертый раз в Крыму на профессиональный форум «Крым-2018» «Книга. Культура. Образование. Инновации» собрались специалисты библиотечного дела, образовательной и информационной сферы России. Форум проходил в городе Судак, Республика Крым. Главный организатор форума – Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ключевая тема Форума – место библиотеки и ее миссия в современной информационной и образовательной среде. Специалисты Мурманской областной научной библиотеки приняли участие в форуме.

Специальным мероприятием стал День национальных библиотек России – Российской государственной библиотеки и Российской Национальной библиотеки, где была представлена их образовательная, международная и просветительская деятельность. Вопросы создания безбарьерной среды библиотек обсуждались в рамках семинара «Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности» и дискуссионной площадки «Безбарьерное общее пространство – новые горизонты сотрудничества».

Значительное место на заседаниях Форума уделялось электронным библиотекам и онлайновым ресурсам, вопросам библиотечной инноватики и управления качеством, теме библиотечных волонтеров. Обсуждались проблемы чтения и информационной грамотности детей и юношества: в рамках этого состоялся круглый стол «Что и как читают дети и молодежь: исследования и проектная деятельность библиотек».