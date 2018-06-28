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Главная » Образование » Мурманские университеты не вошли в список лучших ВУЗов страны по версии Forbes
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 17:25

Мурманские университеты не вошли в список лучших ВУЗов страны по версии Forbes


РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Редакция Forbes опубликовала список лучших ВУЗов страны, в число которых не вошли университеты Мурманска.

В Forbes отметили, что список составлялся по 10 параметрам, разбитым на 3 группы: качество образования, качество выпускников и фактор самой редакции, который учитывает «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников. В каждой из таких групп ВУЗы могли набрать максимум 50, 30 и 20 баллов, соответственно.

При составлении данного списка главной задачей было оценить качество российского образования и выяснить, какие ВУЗы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты.

За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования.

В списке присутствуют ВУЗы творческой и спортивной направленности. При этом в рейтинг не вошли ВУЗы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их деятельности.

Присутствуют в списке и узкоспециализированные университеты с одной или двумя специальностями вроде Российской экономической школы, которая в итоге заняла первую строчку с самой высокой оценкой — 50,73 балла из 100 возможных.

К сожалению, ни один университет Мурманска в рейтинг Forbes так и не вошёл.

С подробным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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