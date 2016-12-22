За 2 года в Мурманской области от отравления метанолом скончалось 4 человека

22 Декабря 2016 года, 10:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — По данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, за 2015 год и 9 месяцев 2016 года на территории Мурманской области зарегистрировано 4 случая отравления метиловым спиртом, которые закончились летальным исходом, сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что в 2007 году Правительство РФ ввело запрет на использование метанола в средствах по уходу за автотранспортом, он может быть использован для нелегального производства стеклоомывающей жидкости. Это сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы и способный накапливаться в организме. Даже пары этого спирта сильно раздражают дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, поражают зрительные нервы и сетчатку, ухудшая зрение, вплоть до его потери.

Напомним, что меры повышенной осторожности в отношении продукции, которая может содержать метиловый спирт, приняты после инцидента, произошедшего в Иркутске: более 60 человек стали жертвами массового отравления концентратом «Боярышник», содержавшим метанол.

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