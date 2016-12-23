Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы с 30 декабря по 9 января установлен следующий режим работы:
Ул. Книповича д. 51А
30 декабря – с 09:00 до 17:00
31 декабря – с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
1 января – выходной
2-5 января – с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
6 января – с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
7-8 января – выходной
9 января - с 09:00 до 20:00
Ул. Шабалина д. 45
30 декабря – с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00
31 декабря - 8 января – выходной
9 января – с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
Ул. Осипенко д. 8
30 декабря – с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
31 декабря - 9 января – выходной
10 января – с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00
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