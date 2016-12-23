Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников

23 Декабря 2016 года, 14:15

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы с 30 декабря по 9 января установлен следующий режим работы:

Ул. Книповича д. 51А

30 декабря – с 09:00 до 17:00

31 декабря – с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

1 января – выходной

2-5 января – с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

6 января – с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

7-8 января – выходной

9 января - с 09:00 до 20:00

Ул. Шабалина д. 45

30 декабря – с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00

31 декабря - 8 января – выходной

9 января – с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

Ул. Осипенко д. 8

30 декабря – с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

31 декабря - 9 января – выходной

10 января – с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

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