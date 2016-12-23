6 млн рублей получит Мурманская область на выплаты вновь прибывшим сельским врачам

26 Декабря 2016 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство РФ распределит межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС в размере 3,2 млрд рублей. Как говорится в справке к соответствующему распоряжению, в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт.

«Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) из бюджета Федерального фонда ОМС (далее – ФОМС), и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%», - говорится в сообщении правительства России.

В соответствии с документом Мурманская область на указанные цели получит в 2017 году 6 млн рублей.