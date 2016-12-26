В нынешнем году по России преимущественно ходит гонконгский грипп

26 Декабря 2016 года, 10:30

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава России Игорь Никоноров сообщил «Известиям», что эпидемия гриппа в этом году началась в центральной части России — с Москвы, Владимира и Смоленска, где уровень коллективного иммунитета против гриппа понижен.

Кроме того, одним из первых очагов эпидемии гриппа в этом сезоне стала Калиниградская область, что связано с высоким уровнем заболеваемости гриппом в скандинавских странах.

Нынешней зимой в России распространен вирус гриппа A (H3N2) — он диагностирован в 600 из 800 зарегистрированных случаев заражения, в СМИ его, как отметил Никоноров, «не совсем верно называют гонконгским».

По сравнению с гриппом H1N1 он менее опасен, однако в стране уже зарегистрирован первый случай смерти от него в нынешнем зимнем сезоне: скончался мужчина, который не делал прививку и страдал сахарным диабетом. По мнению Никонорова, эти факторы вкупе с поздним обращением к врачу сыграли фатальную роль.

Эксперт пояснил, что в период новогодних каникул «благодаря разобщению людей» заболеваемость гриппом в стране несколько снизится, а потом, возможно, снова начнет расти.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области ожидается циркуляция вирусов свиного гриппа (H1N1), гонконгского гриппа (H3N2) и разновидности гриппа, зафиксированного в 2008 году в Брисбене. С 12 по 18 декабря в регионе отмечено небольшое превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости. У четырёх заболевших подтверждено наличие вирусов гриппа A (H3N2).

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