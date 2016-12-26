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Главная » Здоровье » Как решить интимные проблемы?
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 11:11

Как решить интимные проблемы?

8 2Считается, что в зрелом возрасте, многие мужчины начинают регулярно испытывать проблемы в сексуальной жизни, а после 40 лет эректильная дисфункция преследует все большее количество мужчин.

Представители сильной половины человечества, как правило, не любят посещать врачей. Часто им страшно услышать «приговор» и при этом они надеются, что их проблема как-нибудь сама по себе «рассосется». В итоге случайный «прокол» вдруг превращается в серию неудач. А потом начинается замкнутый круг: неуверенность, стыд, нервы, сильные стимуляторы, снова нервы. А между тем большинство сексуальных расстройств поддаются лечению.

В любом случае не нужно годами откладывать поход к врачу - последствия могут быть необратимыми. Тем более что решение интимных проблем есть! Комплекс самых передовых методов для выявления и лечения мужских заболеваний имеется в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп-Мурманск». Вернуть полноценную половую жизнь здесь берутся вне зависимости от возраста мужчины и сопутствующих заболеваний.

После комплексного урологического обследования врач назначит лечение, которое может быть как физиотерапевтическим, медикаментозным, так и комплексным.

Записаться на приём к врачу-урологу в «Международный медицинский центр Медикал Он Груп –Мурманск» можно по телефонам: 8(8152)99-44-54; 26-89-99 или оставить заявку на сайте.

 

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