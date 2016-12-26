Кандалакшской ЦРБ вынесено представление из-за пьяного реаниматолога

27 Декабря 2016 года, 13:51

КАНДАЛАКША/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В результате проверки Кандалакшская прокуратура выявила факт, что ребенку было отказано в проведении плановой операции в установленный срок из-за анестезиолога-реаниматолога, который находился в состоянии опьянения. Ситуация возникла в местной Центральной городской больнице.

«Подтвердилась информация о нахождении врача в посталкогольном состоянии. В связи с этим в Кандалакшское ЦРБ внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, – сообщила «Би-порту» заместитель прокурора Кандалакши Анна Соснина. – Мы не можем говорить о виновности лица, пока оно не рассмотрено».

Представление рассматривается в месячный срок с момента внесения.

В начале ноября 12-летней девочке назначили операцию по извлечению спицы, впоследствии изменив дату и все равно отказав в медицинских услугах. Старт данной проверке дало обращение корреспондента «Би-порта» в прокуратуру.

Ранее главный врач больницы говорил о невозможности привлечения к дисциплинарной ответственности анестезиолога-реаниматолога, «ввиду его увольнения из учреждения».