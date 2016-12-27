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Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Режим работы поликлиник Мурманска в новогодние каникулы
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 16:00

Режим работы поликлиник Мурманска в новогодние каникулы


МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогодние праздники внесут изменения в режим работы учреждений здравоохранения в Мурманске.

1, 3, 5, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни

Расписание работы подразделений городских и детских поликлиник:

2, 4 и 6 января 2017 года: 09:00 – 15:00, прием вызовов на дом: 09:00 – 12:00

Расписание работы женской консультации:

2, 4 и 6 января 2017 года: 09:00 – 14:00

Расписание работы стоматологической службы:

2 января – Мурманская областная стоматологическая поликлиника: 09:00 –15:00

3 января – Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1, а именно детское стоматологическое отделение на улице Софьи Перовской, 8 и стоматологическое отделение № 2 на проспекте Героев-североморцев, 56: 09:00 – 15:00

4 января – стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 7: 09:00 –15:00

5 января – первое стоматологическое отделение Мурманской городской стоматологической поликлиники № 1 на проспекте Ленина, 78: 09:00 –15:00

6 января – стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 4 и детское отделение в Мурманской городской стоматологической поликлинике № 1: 09:00 – 15:00

1, 7 и 8 января – травмпункт Мурманской городской поликлиники № 1 на улице Шмидта, 41/9: в дневное время – 09:00 –15:00, в ночное время – ежедневно: 22:00 – 06:00.

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