Режим работы поликлиник Мурманска в новогодние каникулы

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогодние праздники внесут изменения в режим работы учреждений здравоохранения в Мурманске.
1, 3, 5, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни
Расписание работы подразделений городских и детских поликлиник:
2, 4 и 6 января 2017 года: 09:00 – 15:00, прием вызовов на дом: 09:00 – 12:00
Расписание работы женской консультации:
2, 4 и 6 января 2017 года: 09:00 – 14:00
Расписание работы стоматологической службы:
2 января – Мурманская областная стоматологическая поликлиника: 09:00 –15:00
3 января – Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1, а именно детское стоматологическое отделение на улице Софьи Перовской, 8 и стоматологическое отделение № 2 на проспекте Героев-североморцев, 56: 09:00 – 15:00
4 января – стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 7: 09:00 –15:00
5 января – первое стоматологическое отделение Мурманской городской стоматологической поликлиники № 1 на проспекте Ленина, 78: 09:00 –15:00
6 января – стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 4 и детское отделение в Мурманской городской стоматологической поликлинике № 1: 09:00 – 15:00
1, 7 и 8 января – травмпункт Мурманской городской поликлиники № 1 на улице Шмидта, 41/9: в дневное время – 09:00 –15:00, в ночное время – ежедневно: 22:00 – 06:00.