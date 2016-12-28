В мурманской гимназии из-за ОРВИ закрыт один класс

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — С 19 по 25 декабря на территории Мурманской области заболеваемость гриппом и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.
На 51 неделе 2016 года отмечено незначительное превышение эпидемиологического порога среди детей возрастной группы от 3 до 6 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов у четырёх заболевших выделен вирус гриппа A (H3N2), штамм которого входит в состав противогриппозной вакцины.
В целях недопущения распространения заболеваниями респираторными инфекциями в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» приостановлен учебный процесс в одном классе.
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