Доля отечественных препаратов из перечня жизненно необходимых к 2018 году должна достичь 90%

29 Декабря 2016 года, 10:46

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства к 2018 году до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишут «Известия».

«Мы начали заниматься этой отраслью еще в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов», — сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, уже через год доля лекарств отечественного производства из перечня ЖНВЛП способна увеличиться до 90%.

Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» утверждена распоряжением правительства от 1 октября 2010 года. В рамках этой программы прогнозировался предельный объем финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд. рублей, из которых около 125 млрд. рублей составят средства федерального бюджета, а средства внебюджетных источников — 63,15 млрд. рублей.

По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить увеличение доли лекарств российского производства до 90% по номенклатуре перечня стратегически значимых и жизненно необходимых и важнейших препаратов к 2020 году, говорится в концепции ФЦП.

Финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин отметил, что в 2009 году на российское производство из перечня стратегических лекарственных средств приходилось 22,6%, в 2012 году — 63%, в 2014 — 71,5%, в 2016 году этот показатель превысит 76%.

«Во-первых, позитивное воздействие на отрасль оказало принятие еще в 2009 году программы развития отечественной фармацевтической промышленности, которая действует до 2020 года. Во-вторых, для более глубокой локализации производств были изменены процедуры госзакупок. В-третьих, сам список лекарственных средств кардинально пересматривался, само собой, есть и риски некорректной отчетности по локализации. Наконец, свою роль сыграло и ослабление рубля, что сделало производство в России более выгодным, даже с учетом высокой импортной составляющей в себестоимости и основных средствах, — считает он.

Ранее в Министерстве здравоохранения Мурманской области «Би-порту» рассказали, что на приобретение препаратов из списка жизненно необходимых в 2017 году из федерального бюджета выделено 37,14 млн. рублей, из регионального — 497,42 млн. рублей.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков