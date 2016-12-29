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Главная » Здоровье » Режим работы аптек в новогодние праздники
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 15:30

Режим работы аптек в новогодние праздники


МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – «Аптека Первая» меняет свой режим работы на новогодние праздники.

1 января работает только «Аптека Заполярье» на проспекте Героев-североморцев, 17/1. Со 2 января аптеки работают по определенному графику, с ним можно ознакомиться здесь.

Справочная служба «170» 31 декабря работает с 9:00 до 18:00, 1-10 января не работает. Информацию о наличии лекарств можно узнать на сайте аптеки.

В особоем режиме будут работать и аптеки сети «Еврофарма».

Аптеки в ТЦ Волна на ул. Ленинградская, 20/3, а также по адресам ул. Бочкова, 23, ул. Баумана, 18, ул. Лобова, 26, пр. Ленинградский, 5 в Оленегорске, ул. Космонавтов, 28 в Апатитах, и ул. Ленина, 33 в Кировске будут закрыты.

С 11:00 до 21:00 будут работать аптеки по адресам: ул. Героев Рыбачьего, 51, ул. Баумана, 33, пр. Кирова, 51/А, пр. Г. Североморцев, 38, ул. Лобова, 40, ул. К. Маркса, 38/1, а также в Коле на ул. Защитников Заполярья, 13, в Мончегорске на ул. Кондрикова, 16, и в Мончегорске на ул. Новопроложенная, 14.

С 14:00 до 21:00 работать будут аптеки на пр. Кольский, 51/8, а также в Апатитах на ул. Козлова, 10.

С 12:00 до 20:00: пр. Кольский, 80, а также в Никеле на ул. Мира, 17/9.

С 12:00 до 19:00: пр. Кольский, 178, а также в Мончегорске на ул. Металлургов, 52, в Апатитах на ул. Бредова, 28, в Ковдоре на ул. Чехова, 1 и в Ревде на ул. Кузина, 8.

С 12:00 до 21:00: ул. Софьи Перовской, 27, ул. Полярные зори, 31/1, а также в Мончегорске на пр. Металлургов, 32.

С 11:00 до 20:00: ул. Челюскинцев, 20, а также в Североморске на ул. Советская, 20, в Оленегорске на ул. Строительная, 39, и в Кировске на ул. Олимпийская, 11.

С 11:00 до 21:00 будет работать аптека на ул. Советская, 4 в Мурмашах.

С 12:00 до 18:00: аптека на ул. Сафонова, 22 в Североморске.

Кроме того, пункт, расположенный на ул. Самойловой, 12 будет работать круглосуточно.

В остальные дни аптеки работают в обычном режиме, кроме аптеки по адресу: Оленегорск, пр. Ленинградский, 5, которая не будет работать 2 января.

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