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Главная » Здоровье » Завершен капитальный ремонт в помещениях будущей поликлиники Кукисвумчорра
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 15:47

Завершен капитальный ремонт в помещениях будущей поликлиники Кукисвумчорра


КИРОВСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Завершен капитальный ремонт в помещениях, где расположится поликлиника для жителей микрорайона Кукисвумчорр. Это первый этап большого проекта, который с первых дней находится под пристальным вниманием руководства и специалистов администрации Кировска, областного правительства, депутатского корпуса.

В микрорайоне выбрали часть здания, подходящего по всем параметрам. Его общая площадь более 400 квадратных метров. Средства на ремонт в размере около 10 млн рублей выделены из местного бюджета. В течение полугода работы выполняла мурманская фирма ООО «Вежа», которая ранее ремонтировала стадион «Горняк» и хорошо себя зарекомендовала.

Здание, где откроют поликлинику для жителей Кукисвумчорра, некоторое время стояло в законсервированном состоянии, там полностью отсутствовали инженерные сети, окна были закрыты кирпичом. Потребовался колоссальный объем ремонтных работ, технический контроль за которым непрерывно вели специалисты управления городским хозяйством администрации.

Сейчас здесь полностью обновлены системы водоснабжения, отопления, водоотведения, смонтирован элеваторный узел, который позволяет обогревать помещения автономно. Водоснабжение также осуществляется от наружного водопровода, а не от общедомовой системы. Вентиляция установлена в соответствии с новыми нормативными требованиями к медицинским учреждениям, есть пожарная сигнализация, везде стоят оконные блоки ПВХ.

В 20 помещениях разместятся регистратура, гардероб, процедурный, прививочный и физио-кабинеты, кабинеты педиатра, двух терапевтов, помещения фильтров с отдельными зонами ожидания для здоровых и больных, хозяйственные комнаты, санузлы, в том числе для маломобильных групп и для персонала. Предусмотрено несколько входов – основной и запасной, отдельно - два входа в фильтры. Сделаны все необходимые отделочные работы, появились подвесные потолки, стены - в светлых тонах. Во всех кабинетах, в соответствии с санитарными нормами, установлены умывальники.

Люди, живущие в микрорайоне, ждут открытия будущей поликлиники. Осмотрев все помещения, люди остались довольны. Впереди – следующий этап, который включает в себя обустройство будущего медицинского учреждения мебелью и оборудованием, а также процесс его лицензирования. Затем поликлиника в микрорайоне сможет начать работу.

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