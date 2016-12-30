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Главная » Здоровье » Ученые разработали препарат, способный спасти печень от воздействия токсических веществ
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 19:36

Ученые разработали препарат, способный спасти печень от воздействия токсических веществ


РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от воздействия алкоголя и других токсических веществ, пишет газета «Известия».

«Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают», — рассказал руководитель отдела передовых клеточных технологий Алексей Люндуп.

По словам Люндупа, для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка, которую нужно будет принимать в ситуациях повышенной нагрузки на печень: токсические лекарственные средства, алкогольные продукты. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы.

«В части исследований на тяжелых моделях повреждения печени у животных препарат давался предварительно, профилактически. Мы выяснили, что предварительный прием этого препарата или его введение одновременно с токсином также сохраняет печень, при этом ее повреждения не происходит, а ранее поврежденные клетки печени восстанавливаются», — пояснил ученый.

Разработчик препарата, заведующая отделом регенеративной хирургии печени и поджелудочной железы Сеченовского университета Татьяна Дюжева рассказала, что инициатором исследований был Эдуард Гальперин — один из ведущих хирургов-гепатологов России. Ученые университета все эти годы искали возможность усилить регенеративную функцию печени.

Новый препарат позволит бороться с печеночной недостаточностью при больших операциях на печени. Это в основном опухоли, при которых в результате резекции удаляют большой объем органа. Второе направление, где будет применяться препарат, — диффузные токсические поражения, например, гепатиты и алкогольные интоксикации, при которых печень сильно повреждается.

По словам разработчиков, уже подготовлен лабораторный технологический регламент получения препарата. А в 2017 году планируется начать клинические исследования препарата в инъекционной форме для оценки безопасности и эффективности его применения. Таблетка же появится в течение трех–пяти лет. По словам Люндупа, она не будет дорогостоящей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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