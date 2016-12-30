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Главная » Здоровье » Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 11:37

Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу


МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин опроверг слухи о закрытии родильного дома №3 в городе Мурманске.

«Роддом №3 работает, и закрывать это учреждения мы не планируем», - сообщил министр «Би-порту» и добавил, что в планах министерства на 2017-2020 г.г. (госпрограмма «Развитие здравоохранения Мурманской области») предусмотрен капитальный ремонт роддома №3.

На 2017 год запланированы работы по технологическому присоединению учреждения к электросетям для более высокой энергетической устойчивости. В 2018 году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт медицинского учреждения. А на 2019-2020 гг. предусмотрен капитальный ремонт роддома в соответствие с действующими нормами санитарно-эпидемиологического законодательства.

«На сегодняшний день в Мурманске медицинская помощь беременным и роженицам оказывается в Мурманском областном перинатальном центре и в двух родильных домах (родильный дом №3 и родильный дом Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи), - подчеркнул Валерий Перетрухин. - Данный порядок оказания медицинской помощи будет сохранен и в будущем».

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что роддом №3 собираются объединить с городской больницей скорой медицинской помощи, а после превратить в отделение патологии с непонятным функционалом.

От редакции.

Примечательно, что реакция областного Минздрава последовала лишь после вмешательства главы региона, которая в своём личном Твиттере отреагировала на публикацию «Би-порта» – губернатор посчитала, что на сайте размещена недостоверная информация и предложила дать опровержение, на что редакция посчитала нужным дождаться ответа министра здравоохранения.

Ранее на итоговой пресс-конференции губернатор утверждала, что все её министры открыты для комментариев, однако на момент публикации этого материала ни один из чиновников от мурманского здравоохранения так и не ответил на телефонный звонок редакции.

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