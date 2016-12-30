21 человек умер от гриппа в Финляндии

03 Января 2017 года, 11:35

ФИНЛЯНДИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Несмотря на то, что этой зимой эпидемия гриппа началась раньше, чем обычно, она до сих пор не оставила жителей Финляндии в покое. Эпидемия началась в начале ноября и во многих регионах страны сейчас достигла своего пика.

В общей сложности от гриппа погиб 21 человек, пишет Yle. Ведомство здравоохранения и социального развития зарегистрировало около 7 100 заражений гриппом типа А и около 100 заражений вирусом гриппа типа В.

Самая сильная эпидемия сейчас бушует в регионе Куменлааксо. Вирус также распространяется в Южном Саво, Уусимаа, Варсинайс-Суоми и Сатакунта. В свою очередь, в Лапландии эпидемия продлилась примерно месяц, и сейчас уже идет на спад.