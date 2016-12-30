Ученые: алкоголь повышает риск сердечного приступа

03 Января 2017 года, 16:55

США/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Злоупотребление алкоголем значительно увеличивает риск сердечного приступа, фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) и хронической сердечной недостаточности, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. До сих пор бытует мнение, что спиртное может защитить от сердечных приступов. Данные последнего исследования эту теорию опровергают, пишет «Российская газета».

Ученые проанализировали историю обращения в больницы Калифорнии более 14,7 миллиона американцев в период с 2005 по 2009 годы. 268 тысяч пациентов (1,8 процента) злоупотребляли алкоголем, что было зафиксировано в их медицинских картах. У них втрое чаще встречалась фибрилляция предсердий, что значительно выше, нежели в случае воздействия других неблагоприятных факторов.

Впрочем о доказанности причинно-следственной связи учёные не говорят - им не удалось определить конкретное количество алкоголя, которое влечет за собой такие негативные последствия.