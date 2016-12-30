«Гонконгский грипп» выявили у семи мурманчан

04 Января 2017 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - В период с 26 по 31 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом в Мурманской области находится на неэпидемическом уровне. О количестве заболевших в Роспотребнадзоре по Мурманской области не сообщили.

Продолжен мониторинг циркуляции респираторных вирусов. В отчётную неделю обследовано на грипп и ОРВИ 34 человека, у семи человек заболевших выявлен вирус гриппа А/H3N2, все семь человек не привиты.

По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ от 11% до 123,2% отмечено в 35 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах.

Напомним, в Финляндии с ноября 2016 года 21 человек умерли от гриппа.