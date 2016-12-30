Важные научные открытия 2016 года

05 Января 2017 года, 17:03

МИР/ 5 января/ БИ-ПОРТ – Каждый год ученые всего мира совершают новые научные открытия. Русская служба BBC представляет четыре научных открытия минувшего года, которые помогут людям жить дольше.

Выращивание человеческих органов внутри свиней

Американские ученые удаляют у эмбрионов свиней фрагмент ДНК, ответственный за создание поджелудочной железы. Затем они вводят в эмбрионы стволовые клетки человека. Ученые надеются, что из этих клеток разовьется человеческая поджелудочная.

Пока ученые прерывают беременность свиней на 28 неделе, а плод забирают для анализа. Если эксперименты ученых окажутся успешными, подобные технологии смогут решить проблему нехватку донорских органов.

Искусственная кожа

Группа ученых из США разработала искусственную кожу, которая выглядит как эластичная пленка. Ее можно использовать не только в эстетических целях, но и в медицинских. Нанесенная на кожу пленка высыхает и выглядит как кожа молодого человека.

Пленка из полисилоксанового полимера производилась в лаборатории из молекул силикона и кислорода. Она имитирует биологическую кожу и представляет собой пропускающий воздух защитный слой.

Новое средство лечения от рака груди

Британские медики обнаружили два новых лекарственных средства, которые могут всего за 11 дней существенно уменьшать и уничтожать некоторые виды раковых опухолей. Эти средства называются Lapatinib и Trustumazab (Herceptin).

Препараты, испытанные на 257 женщинах, воздействуют на специфическое слабое место в раковых клетках, присутствующих в одном из десяти случаев заболевания раком груди.

Новый метод лечения рака

В ходе эксперимента белые кровяные тельца были извлечены из крови пациентов, больных лейкемией, модифицированы в лаборатории и возвращены в кровеносную систему. Иммунная система больных оказалась настроена на борьбу с раковыми клетками.

Полные данные исследования пока не опубликованы и не проверены, кроме того, два пациента скончались в результате острой реакции иммунной системы. Однако эксперты утверждают, что испытания внушают большой оптимизм.

Фото: Media73.ru