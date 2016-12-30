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Главная » Здоровье » Врач-гинеколог Мурманского многопрофильного комплекса им. Н. И. Пирогова рассказал о сложных операциях, успешно проведенных в больнице
 
 
 
 
05 Января 2017 года, 17:55

Врач-гинеколог Мурманского многопрофильного комплекса им. Н. И. Пирогова рассказал о сложных операциях, успешно проведенных в больнице


МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – Специалисты Мурманского многопрофильного комплекса им. Н. И. Пирогова провели пять сложных операций по сохранению репродуктивной функции пациентки при шеечной беременности, каждая из которой прошла успешно.

Шеечная беременность – один из самых редких и опасных видов беременности, при которой спасти матку почти невозможно, а жизнь женщины находится под угрозой. Основная проблема, из-за которой врачи решают удалить матку – это кровотечение, которое открывается и проходит очень стремительно.

В центре им. Пирогова используется методика лапароскопического вмешательства, при котором врачи временно приостанавливают кровоснабжение матки и проводят гистероскопию - осмотр полости матки при помощи гистероскопа (оптический прибор).

«Прерывание шеечной беременности само по себе не уникально. Но нам нужно быть готовыми к кровотечению. Если оно обильное, то сосуды магистральные, которые снабжают матку, нужно быстро пережать. Если мы их пережимаем, и в течение получаса кровотечение прекращается, то мы можем снять эти лигатуры (нити, используемые при перевязке сосудов – прим. «Би-порта») и уже с остановившимся кровотечением пациентку наблюдать дальше», - рассказал Максим Моренко, оперирующий гинеколог центра.

Если кровотечение не останавливается, то, по словам доктора, нужно навсегда перевязать внутренние воздушные артерии. Тем не менее, матка будет продолжать жить, и впоследствии женщина может беременеть и вынашивать ребенка.

«К счастью, нам не приходилось лигировать навсегда артерии, но, по крайней мере, мы готовы к такому. Потому что, в противном случае, если не иметь такой возможности остановить кровотечение, то придется удалять матку», - отметил Моренко.

Такая операция, однако, проводится только на маленьких сроках, до семи недель. Поэтому, подчеркивает доктор, очень важно обращаться к гинекологу сразу после обнаружения беременности. Для постановки диагноза «шеечная беременность» нужно всего лишь сделать УЗИ малого таза.

«Если у женщины такой диагноз, либо возникает экстренная ситуация, кровотечение, она обязательно должна ехать в дежурную больницу, - объяснил Моренко. – Приехать в стационар сюда, где нет экстренной службы, нет дежурного гинеколога, анестезиолога, приёмный покой не работает... Нужно много времени, чтоб собрать всю бригаду. Самое разумное при постановке диагноза – обращаться к тем, кто ждет, кто постоянно на посту».

Во время операции пациентка находится под общим наркозом и проводит в стационаре всего три-пять дней. В дальнейшем женщина может снова беременеть: одна из первых пациенток комплекса им. Пирогова уже стала мамой. Однако после прерывания любой беременности, в том числе шеечной, торопиться не нужно – по крайней мере, в следующем цикле.

«С точки зрения медицины взгляды очень отличаются. Кто-то говорит, что не меньше трех месяцев должно пройти, некоторые - полгода, иногда даем рекомендации - не раньше девяти месяцев. Все индивидуально. Но понятно, что контрацепция на протяжении минимум трех-пяти месяцев желательна», - рассказал гинеколог.

Вероятность повторной шеечной беременности очень невысока. По словам Моренко, точно сказать, почему развивается такая патология, сложно, а факторов риска очень много: многократные аборты, диагностические выскабливания, эндометриты, операции на матке, осложнения во время предыдущих родов и т.д.

«Факторы - это вообще момент очень скользкий. Например, предыдущая прерванная беременность, заболевания – это все факторы, но одной из пациенток была 25-летняя девушка с первой беременностью в жизни, никогда и ничем не болевшая. То есть, казалось бы, у нее не должно было быть такого. От беременности защититься можно, а от осложнений, к сожалению, гораздо сложнее», - подытожил Максим Моренко.

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