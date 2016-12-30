В России могут запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

09 Января 2017 года, 09:30

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - Людям, родившимся после 2014 года, могут запретить курить, когда подрастут. Такая мера содержится в новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом России. Документ, в частности, предполагает ограничение на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем такая мера будет сохранена даже после того, как они станут совершеннолетними, пишет «Российская газета».

В концепции также предлагается запретить курить взрослым в своих машинах, если рядом с ними едут дети, в коммунальных квартирах и в присутствии людей, возражающих против курения.

Фото: twitter.com