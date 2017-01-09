В Мурманской области пострадавшие на производстве обеспечены автомобилями

09 Января 2017 года, 13:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Во время новогодних праздников жителям Мурманской области, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве, вручили ключи от новых автомобилей марки «Lada Granta», сообщили «Би-порту» в региональном отделении Фонда социального страхования России.

Один северянин получил транспорт впервые, остальные – повторно, по истечении семилетнего срока пользования. На приобретение машин, специально оборудованных ручным управлением с учетом индивидуальных физических возможностей владельцев, региональным отделением Фонда социального страхования израсходовано около 4 млн. рублей.

Фото: autodmir.ru