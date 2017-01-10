Перенос операции 12-летней девочки в Кандалакшской ЦРБ был законным

10 Января 2017 года, 11:19

КАНДАЛАКША/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши в ходе проверки местной больницы не выявила нарушений закона по факту переноса операции 12-летней девочки.

«Отсрочка на определенное время допускается действующим Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденным приказом Министерства здравоохранения России от 12 ноября 2012 года под номером 901н», – пояснили в Прокуратуре по Мурманской области.

Вместе с тем, проверка показала, что сотрудниками ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» допущены нарушения трудовой дисциплины, послужившие основанием переноса плановой операции несовершеннолетней. Напомним, медицинскую процедуру должен был провести анестезиолог-реаниматолог, который находился в состоянии опьянения на рабочем месте.

«Поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, внесено представление главному врачу», – уточняют в проверяющем ведомстве.