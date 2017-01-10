Детская поликлиника Кировска переехала в отремонтированный корпус АКЦГБ

10 Января 2017 года, 14:09

КИРОВСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Кировская детская поликлиника с 9 января работает в отремонтированном здании лабораторного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы.

Первые посетители поликлиники уже оценили новые кабинеты, широкие коридоры и лестницы, вместительные лифты. Из плюсов местоположения – шаговая доступность до остановок общественного транспорта, удобный автоподъезд, крытая «парковка» для колясок и санок.

В ближайшие дни в поликлинике должны появиться указатели и информационные табло, будет налажена работа телефонов и компьютеров.

Фото: Twitter