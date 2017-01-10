Во время полярной ночи мурманским дошкольникам давали рыбный жир

10 Января 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 11 января завершается полярная ночь. Сейчас особенно важно четко соблюдать режим труда и отдыха, больше спать, гулять на свежем воздухе и принимать витамины.

Мурманских дошкольников традиционно к полярной ночи готовили заранее, чтобы уменьшить ее негативные последствия для организма. С начала ноября все ребята три раза в день принимают рыбный жир в капсулах.

Рыбный жир, который дают детям, заключен в разноцветные капсулы со вкусами клубники, лимона и апельсина. Его получают из лососевых рыб, при этом печень рыбы для его производства не используется. Вследствие этого в рыбном жире содержится меньшее (по сравнению с рыбьим жиром) количество витаминов A и D, зато концентрация полезнейших жирных кислот омега-3 – максимальна.

С 2011 года по инициативе городских властей дети, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот «Омега-3», с согласия родителей принимают рыбный жир. Это помогает укрепить детский иммунитет во время полярной ночи и справиться с сезонными простудными заболеваниями.

«Прием рыбного жира – один из пунктов планомерной целенаправленной работы по оздоровлению детей, – рассказала главный специалист городского комитета по образованию Елена Кузнецова. – В детских садах города осуществляется широкий спектр оздоровительных и профилактических мероприятий: гимнастика, в том числе дыхательная, закаливание, плавание».

Обязательный пункт в режиме дня – прогулки и подвижные игры на свежем воздухе.

АГМ