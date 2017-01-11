Подрядчику, проводившему ремонт в детской поликлинике Росты, предъявлена претензия

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График ночных уборок на дорогах Мурманска График ночных уборок на дорогах Мурманска
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
В Мурманске началась установка ледяных скульптур В Мурманске началась установка ледяных скульптур
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Неравный бой людей со снегом. Корреспондент ТВ-21 взялась за лопату вместо коммунальщиков
 
 
 
 

Курсы валют 12.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,1683
0,5289
1 USD
Доллар США
60,1614
0,2081
1 EUR
Евро
63,5184
-0,0261
10 NOK
Норвежских крон
69,8982
-0,2727
10 SEK
Шведских крон
66,3206
-0,1465
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
4.6 м/с
давление 741.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
12 Января 2017, 10:36
На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице
12 Января 2017, 10:06
Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице
Нордавиа открыла продажу на рейсы в Калининград, Анапу и Сочи
12 Января 2017, 09:07
Нордавиа открыла продажу на рейсы в Калининград, Анапу и Сочи
Инфляция в России за новогодние праздники составила 0,3%
11 Января 2017, 16:31
Инфляция в России за новогодние праздники составила 0,3%
 
 
 
 

Самое читаемое

Завтра ночью в Мурманске начнется масштабная уборка снега
11 Января 2017, 11:50
«Аэропорт Мурманск» закрыт до 16:00
11 Января 2017, 12:41
Начались взрывные работы на месте строительства филиала Нахимовского училища в Мурманске
11 Января 2017, 12:15
122 единицы техники работает на дорогах Мурманской области
11 Января 2017, 11:55
Празднование Нового года закончилось для жителя Полярного смертью от ножки стула
11 Января 2017, 13:54
Жительница Апатитов убила своего сожителя
11 Января 2017, 13:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Здоровье » Подрядчику, проводившему ремонт в детской поликлинике Росты, предъявлена претензия
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 11:04

Подрядчику, проводившему ремонт в детской поликлинике Росты, предъявлена претензия


МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Комиссия оценила работу подрядчика, проводившего ремонт в детской поликлинике на улице Лобова. По результатам составлен акт с перечнем недостатков, которые будут устранены в кратчайшие сроки, согласно претензионному письму.

Напомним, между Мурманской городской поликлиникой №4 и ООО «Найс» был заключен договор на проведение работ. Для организации приема маленьких пациентов поликлиника оснащена необходимым новым медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем. Также администрация поликлиники № 5 с 21 декабря приступила к подготовке необходимых документов для получения лицензии на медицинскую деятельность.

«Прием населения планируется начать после устранения подрядчиком всех выявленных недостатков и получения учреждением лицензии, – сообщают в областном Минздраве. – В бюро технической инвентаризации направлена заявка на внесение изменений в технический паспорт здания, в связи с перепланировкой отдельных помещений».

В министерстве отмечают, что в «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» подано заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы отремонтированных комнат на соответствие нормам и правилам.

Ремонтные работы начались в сентябре. До этого предполагалось, что амбулатория будет закрыта, но информация не подтвердилась.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Водитель сбил женщину в одном из дворов Мурманска
2.
Мурманск: прогноз отключений на 12 января
3.
В Мурманске полицейскими раскрыта квартирная кража
4.
В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в хищении мобильного телефона и денежных средств
5.
В Мурманске прошел митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя в порт Мурманск
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта