Подрядчику, проводившему ремонт в детской поликлинике Росты, предъявлена претензия

12 Января 2017 года, 11:04

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Комиссия оценила работу подрядчика, проводившего ремонт в детской поликлинике на улице Лобова. По результатам составлен акт с перечнем недостатков, которые будут устранены в кратчайшие сроки, согласно претензионному письму.

Напомним, между Мурманской городской поликлиникой №4 и ООО «Найс» был заключен договор на проведение работ. Для организации приема маленьких пациентов поликлиника оснащена необходимым новым медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем. Также администрация поликлиники № 5 с 21 декабря приступила к подготовке необходимых документов для получения лицензии на медицинскую деятельность.

«Прием населения планируется начать после устранения подрядчиком всех выявленных недостатков и получения учреждением лицензии, – сообщают в областном Минздраве. – В бюро технической инвентаризации направлена заявка на внесение изменений в технический паспорт здания, в связи с перепланировкой отдельных помещений».

В министерстве отмечают, что в «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» подано заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы отремонтированных комнат на соответствие нормам и правилам.

Ремонтные работы начались в сентябре. До этого предполагалось, что амбулатория будет закрыта, но информация не подтвердилась.