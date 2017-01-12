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Главная » Здоровье » Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 11:32

Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Постановлением Правительства России от 07.12.2016 с 1 января 2017 года установлен новый коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 1,04.

Это значит, что в январе 2017 года Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования России произведет перерасчет всех ежемесячных страховых выплат, назначенных до 1 января 2017 года. Размер указанных выплат вырастет на 4%, однако их максимальный размер не может превышать 72290,4 рублей.

«В настоящее время ежемесячные страховые выплаты получают 3111 жителей Мурманской области. На эти цели в 2016 году из бюджета территориального органа Фонда израсходовано более 480 млн. рублей», - сообщили «Би-порту» в Фонде.

Ежемесячные страховые выплаты назначаются застрахованному лицу, если по заключению медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала стойкая утрата работником профессиональной трудоспособности. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня зарплаты, получаемой до наступления страхового случая.

Фото: rustelegraph.ru

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