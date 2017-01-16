Показатель заболеваемости гриппом в Мурманской области ниже порогового на 20%

17 Января 2017 года, 10:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже порогового уровня на 20%, об этом заявил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин на оперативном совещании в региональном Правительстве.

«В период с 1 по 15 января 2017 года показатель заболеваемости в регионе находился ниже порогового уровня на 20 процентов, в том числе среди детского населения. В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 48 человек из числа заболевших, доля вирусов гриппа составила 20,8%», - отметил Перетрухин, подчеркнув, что за первые две недели 2017 года в регионе выявлено 20 лабораторно подтвержденных случаев гонконгского гриппа, в том числе у 8 детей, при этом все заболевшие были не привиты.

Министр также сообщил, что ведомство проводит мониторинг обращений населения с ОРВИ и гриппом за медицинской помощью: за первую неделю текущего года зарегистрировано 3920 обращений, включая вызовы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинической службы. Этот показатель на 30% меньше, чем в предпраздничную неделю. Кроме того, сообщается, что сейчас закрытия групп в детских садах и классов в образовательных учреждениях в связи с повышением заболеваемости не происходило.

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