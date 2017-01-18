«Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений!

19 Января 2017 года, 09:46

Современная эстетическая медицина находится в постоянном поиске новых методик, позволяющих стать быстрой и простой альтернативой пластическим операциям, в частности традиционно популярной липосакции. Об одной из таких методик, препарате «Акваликс», рассказывает врач-косметолог «Международного медицинского центра Медикал Он Груп – Мурманск» Озерова Ольга Александровна.

Препарат Акваликс (Aqualyx) - это инъекционный препарат на основе химически модифицированной натриевой соли дезоксихолевой кислоты. Благодаря своей уникальной формуле обладает прямым липолитическим эффектом. Он «растворяет» мембрану жировой клетки и её содержимое быстро выводится из организма естественным путем. «Акваликс» способен избирательно и постепенно уменьшить объем локальных жировых отложений, не повреждая поверхностные слои дермы и мышечную ткань. Препарат надежен, нетоксичен и имеет полностью контролируемое воздействие. Он зарегистрирован в Европе и в России, имеет европейский сертификат качества СЕ и регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

«Акваликс» вводится в места локальных жировых отложений в области живота, внешней и внутренней поверхности бедер, верхней части рук, складок на спине, «галифе», двойного подбородка. Но есть обязательное условие: толщина жировой складки должна составлять не менее 1,5 см. Процедуры делаются курсом, количество процедур зависит от толщины жировой складки. Для получения выраженных результатов достаточно 2-4 сеансов. Интервал между процедурами должен составлять 20 дней.

Имеются и противопоказания. Метод противопоказан лицам моложе 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также при нарушении свертываемости крови, аутоиммунных заболеваниях, острых и хронических заболеваниях печени, почечной недостаточности, диабете 1 типа и декомпенсированном диабете 2 типа, при ожирении (ИМТ >30). Не рекомендуется проводить процедуру с низким процентом жировых отложений.

У данного препарата есть существенные положительные отличия:

1) особая гелеобразная структура препарата позволяет равномерно распределять его по подкожно-жировой клетчатке. Этим не только достигается выраженный результат, но и снижается риск нежелательных побочных эффектов;

2) при работе с «Акваликсом» используется специальная техника инъекций – интралипотерапия, в ходе которой делается гораздо меньшее количество уколов, буквально 2-3. При этом вещество распределяется равномернее и так же равномерно уничтожает лишний жир, благодаря чему поверхность кожи остается гладкой, без характерных бугорков;

3) данная процедура быстра в исполнении, не требует наркоза и долгой реабилитации, её можно провести в свой рабочий день за время обеденного перерыва в медицинском учреждении под наблюдением квалифицированного специалиста.

Замечу, что «Акваликс» - это метод борьбы не с излишним весом, а со скоплением жировых клеток на ограниченном участке – «жировыми ловушками», при их наличии данный метод идеален.

Жировые клетки не имеют способности к восстановлению. Если после процедуры вести активный образ жизни, не злоупотреблять жирной, трудноусвояемой пищей, то эффект от процедуры «Акваликс» сохранится в течение длительного периода времени.





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