В «Севрыбе» откроется новый травмпункт

19 Января 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – На заседании экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области обсуждался вопрос совершенствования оказания амбулаторной травматологической помощи в Мурманске.

Членам экспертного совета рассказали о запланированном капитальном ремонте первого этажа больницы «Севрыба» для создания современного приемного отделения, в том числе современного травматологического пункта. Это даст возможность оказывать амбулаторную квалифицированную медицинскую помощь с учетом использования кадровых и материально-технических ресурсов травматологического центра второго уровня многопрофильного стационара.

«Это не старый травмпункт переезжает, а открывается новый. Организовать все планируется с 2017 по 2018 год», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Министерства здравоохранения Мурманской области.