МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина Александра Будова на заседании экспертного совета по организации медицинской помощи представила концепцию развития медицинских организаций, находящихся на территории «больничного городка».
После обсуждения с медицинским сообществом Экспертным советом было принято решение о необходимости включения Мурманского областного консультативно-диагностического центра в состав Мурманской областной больницы. Это позволит повысить доступность оказания консультативной и стационарной современной медицинской помощи, проводить обследование и лечение жителей области в одном учреждении, сократить сроки ожидания медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной.