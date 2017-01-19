Роддом №3 включат в состав Мурманской больницы скорой медицинской помощи

19 Января 2017 года, 11:56

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Экспертным советом по организации медицинской помощи населению Мурманской области было принято решение о включении в состав городской больницы родильного дома №3. Весь медицинский персонал будет сохранен и продолжит работу в своих отделениях. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, присоединение позволит достигнуть положительных результатов в оказании медпомощи, а также использовать кадровые и материально-технические ресурсы многопрофильного стационара для оказания помощи роженицам и беременным с экстрагенитальной патологией.

Подобный шаг обусловлен положительными показателями, достигнутыми после включения родильного дома №1 в состав БСМП: перинатальная и ранняя неонатальная смертность снизилась более чем в три раза, уменьшилась средняя длительность пребывания в роддоме с 10 до 7 дней.

«Запланированные мероприятия по проведению ремонтных работ в третьем родильном доме будут исполнены в установленные сроки в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Мурманской области», – уточняют в Министерстве.

Ранее Мурманский областной суд вынес решение, которое оставило без удовлетворения апелляцию администрации города Мурманска. Иском город хотел аннулировать претензию Роспотребнадзора. Согласно ей, система вентиляции по всему учреждению не отвечает необходимым нормам. В 2014-2015 годах проблема решалась, был составлен проект и начался ремонт, который выполнен частично в одном из корпусов. Работа застопорилась в 2016 году, когда медучреждение перешло в собственность области. К концу года было закончено присоединение к электрическим сетям, и то не полностью.

Судом неоднократно предоставлялась отсрочка на исполнение решения, в настоящий момент установлен срок до марта 2017 года, а ответственность так и осталась на городской власти.

Напомним, в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт роддома.