Роддом №3 включат в состав Мурманской больницы скорой медицинской помощи

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений!
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Коньки на льду чертили стрелочки… Впервые на Северном флоте – детский блицтурнир по хоккею
 
 
 
 

Курсы валют 19.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9963
0,9660
1 USD
Доллар США
59,1830
-0,2185
1 EUR
Евро
63,2252
-0,0612
10 NOK
Норвежских крон
69,9323
-0,0481
10 SEK
Шведских крон
66,5262
-0,1706
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
2.2 м/с
давление 740.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
19 Января 2017, 12:53
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
19 Января 2017, 11:40
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%
19 Января 2017, 11:22
Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%
В «Севрыбе» откроется новый травмпункт
19 Января 2017, 11:10
В «Севрыбе» откроется новый травмпункт
 
 
 
 

Самое читаемое

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на СРЗ «Нерпа»
18 Января 2017, 20:25
Ухудшение погодных условий ожидается вечером по Мурманской области
18 Января 2017, 16:55
В Мурманске для улучшения качества уборки снега привлекут ГИБДД
18 Января 2017, 13:18
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
19 Января 2017, 07:45
18 человек тушили дачу в Кольском районе
19 Января 2017, 08:20
Мурманск искупался в Крещенской проруби. Фотоотчёт
19 Января 2017, 09:04
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Здоровье » Роддом №3 включат в состав Мурманской больницы скорой медицинской помощи
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 11:56

Роддом №3 включат в состав Мурманской больницы скорой медицинской помощи


МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Экспертным советом по организации медицинской помощи населению Мурманской области было принято решение о включении в состав городской больницы родильного дома №3. Весь медицинский персонал будет сохранен и продолжит работу в своих отделениях. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, присоединение позволит достигнуть положительных результатов в оказании медпомощи, а также использовать кадровые и материально-технические ресурсы многопрофильного стационара для оказания помощи роженицам и беременным с экстрагенитальной патологией.

Подобный шаг обусловлен положительными показателями, достигнутыми после включения родильного дома №1 в состав БСМП: перинатальная и ранняя неонатальная смертность снизилась более чем в три раза, уменьшилась средняя длительность пребывания в роддоме с 10 до 7 дней.

«Запланированные мероприятия по проведению ремонтных работ в третьем родильном доме будут исполнены в установленные сроки в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Мурманской области», – уточняют в Министерстве.

Ранее Мурманский областной суд вынес решение, которое оставило без удовлетворения апелляцию администрации города Мурманска. Иском город хотел аннулировать претензию Роспотребнадзора. Согласно ей, система вентиляции по всему учреждению не отвечает необходимым нормам. В 2014-2015 годах проблема решалась, был составлен проект и начался ремонт, который выполнен частично в одном из корпусов. Работа застопорилась в 2016 году, когда медучреждение перешло в собственность области. К концу года было закончено присоединение к электрическим сетям, и то не полностью.

Судом неоднократно предоставлялась отсрочка на исполнение решения, в настоящий момент установлен срок до марта 2017 года, а ответственность так и осталась на городской власти.

Напомним, в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт роддома.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В «Севрыбе» откроется новый травмпункт
2.
У МГТУ истёк срок государственной аккредитации по подготовке аспирантов
3.
В Мурманске почтут память жертв Холокоста
4.
Мурманск искупался в Крещенской проруби. Фотоотчёт
5.
Мурманск: прогноз отключений на 19 января
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24511" ["channel"]=> string(24) "/health/item/195782.html" ["comment"]=> string(727) "Методично продолжаем убивать здравоохранение.Очень сильно сомневаюсь,что все сохранят и персонал не пострадает.Это же очевидно-кого то сократят,кто то уволится или уволят,кого то вынудят уйти в другие места( И главный вопрос-почему городская больница?У нее ведь есть свой первый роддом.Показатели?У роддома номер три-отличные показатели.Это лучшее учереждение родовспоможения и это официально!" ["date"]=> string(19) "2017-01-19 13:17:40" ["autor"]=> string(8) "Юрий" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "5.142.236.128" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63503814" } }
  • Методично продолжаем убивать здравоохранение.Очень сильно сомневаюсь,что все сохранят и персонал не пострадает.Это же очевидно-кого то сократят,кто то уволится или уволят,кого то вынудят уйти в другие места( И главный вопрос-почему городская больница?У нее ведь есть свой первый роддом.Показатели?У роддома номер три-отличные показатели.Это лучшее учереждение родовспоможения и это официально!
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта