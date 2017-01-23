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Главная » Здоровье » Травмпункт переедет в «Севрыбу»
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 13:20

Травмпункт переедет в «Севрыбу»


МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Министр здравоохранения Мурманский области Валерий Перетрухин подтвердил информацию о том, что травмпункт закроют, а персонал и оборудование переедут в больницу «Севрыба», передает ТВ-21.

«При анализе работы мы нашли некоторые несоответствия. Он не соответствует СанПинАм, по набору не соответствует и по площадям - часть помещений отсутствует, часть не соответствует. Кроме того, там есть большие проблемы с энергообеспечением. Когда был смонтирован рентген - аппарат, не учитывали, что свободных мощностей в поликлинике нет. Из-за этого у нас постоянно идут ремонтные работы. Практически каждый месяц мы вызываем ремонтную службу», – рассказал министр.

Жители Мурманска грядущими изменениями недовольны. Однако заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера Роман Пономарёв заявил, что «как врач», абсолютно одобряет переезд травмпункта.

«Почему? Потому-что тяжёлые больные, которые попадают в травмпункт на Шмидта, они потом перевозятся в ту же больницу «Севрыба», в ту же областную больницу. К тому же есть опыт детского травмпункта, который работает на базе детской больницы. Где ребятишек сразу могут поднять наверх, сделать наркоз, сделать операцию. Это, конечно, правильнее», – отметил Пономарев.

Ранее, отвечая на вопрос «Би-порта», в пресс-службе Минздрава агентству сообщили, что в «Севрыбе» открывается новый травмпункт, а «организовать все планируется с 2017 по 2018 год».

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  • Тут можно применить коронную фразу министра МИД - Сергея Лаврова : "Дебилы Бл@дь"!
  • ебанутые честное слово
 
 
 
 
 
 
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