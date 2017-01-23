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Главная » Здоровье » Избавиться от деликатных проблем вам помогут в «Медикал Он Груп – Мурманск»
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 16:55

Избавиться от деликатных проблем вам помогут в «Медикал Он Груп – Мурманск»

35 2Сами того не замечая, мы постоянно крадем у себя самое дорогое – здоровье. В погоне за материальным благополучием мы перестаем регулярно и правильно питаться, подвергаем себя психологическим перегрузкам, мало двигаемся. Все это в совокупности с неблагоприятными факторами окружающей среды создает предпосылки для возникновения самых различных заболеваний. Одним из самых распространенных заболеваний, особенно среди людей, ведущих сидячий образ жизни, является геморрой.

Многие считают, что геморрой банален и безобиден, поэтому не спешат обратиться к врачу. На самом деле он не только доставляет массу неудобств и болезненных ощущений, но и приводит к развитию множества патологий. Геморрой может вызвать синдром хронической усталости, заболевания кожи в перианальной области. Под видом геморроя также могут скрываться такие опасные заболевания, как полипы, проктиты, онкологические заболевания.

К сожалению, осознание возможности подобных последствий не всегда способно побороть стыд и страх перед вмешательством хирурга. Ведь до недавнего времени операция была единственным способом избавления от геморроя.

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Врач проктолог
Туманов Игорь Анатольевич

В настоящее время в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск» активно применяются безоперационные методики удаления геморроидальных узлов. Эти манипуляции основаны на методике бесшовного соединения тканей, которая позволяет в амбулаторных условиях, то есть без отрыва от привычного образа жизни, проводить удаление узлов. А это значит: во-первых, отсутствие госпитализации (на 3-4 недели) и наркоза, во-вторых, отсутствие разреза тканей прямой кишки и, как следствие, отсутствие входных ворот для инфекции, которая может привести к послеоперационным осложнениям. В третьих, эта методика позволяет обойтись без длительных болей, поскольку воздействие на ткани прямой кишки минимально, а все манипуляции проводятся под местной анестезией.

Метод бесшовного соединения тканей объединяет несколько методик. Одна из них – это латексное лигирование, процедура, во время которой на основание геморроидального узла надевается сдавливающий элемент (латексное кольцо). В результате приток крови в узле прекращается и через несколько дней происходит отпадание узла, который выходит из организма естественным путем. Также к безоперационным методикам относятся фотокоагуляция узла (прижигание геморроидальной ткани инфракрасными лучами) и электрохимическая коагуляция геморроя (блокировка поступления крови ). Эти методы различаются с технической точки зрения и по показаниям к применению, но одинаковы по механизму воздействия на болезнь. Во время лечения геморроя безоперационными методиками пациент ведет абсолютно привычный для него образ жизни с минимальными ограничениями: рекомендуется исключить из рациона питания острую, маринованную и копченую пищу, алкоголь, а также не поднимать тяжести и не посещать сауну.

Эффективность безоперационного удаления геморроя столь высока, а вероятность постманипуляционных осложнений и отдаленных последствий столь мала, что нет повода откладывать свой визит к врачу!

Теперь, когда вы знаете все самое главное, выбор за вами: самолечение, традиционная операция или современные безоперационные методики лечения геморроя. Не откладывайте визит к специалисту – запишитесь на прием к проктологу в «Медикал Он Груп – Мурманск» по телефонам: 8 (8152) 99-44-54, 26-89-99.

 

Будьте уверены – Вам окажут квалифицированную помощь и вернут радость жизни!

 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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